Беларусь прощается с одним из лучших хоккеистов в истории - Владимиром Цыплаковым

Беларусь сегодня прощается с одним из лучших хоккеистов в истории - Владимиром Цыплаковым. До 13:00 все желающие могут отдать дань памяти замечательному человеку, легенде хоккея и тренеру в здании крытого катка столичного парка Горького. За свою игровую карьеру он провел 331 матч в сильнейшей лиге мира - НХЛ. В форме Беларуси участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. Трижды Цыплакова признавали лучшим хоккеистом страны. Его не стало на 51-м году жизни в минувшую субботу. Проводить в последний путь Владимира Цыплакова пришли не только спортивные представители из разных видов, но и многочисленные болельщики.



Владимир Цыплаков будет похоронен на Восточном кладбище рядом с еще одной звездой белорусского хоккея - Русланом Салеем.

