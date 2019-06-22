Беларусь с 14 наградами на втором месте медального зачета II Европейских игр

Самое время подвести некоторые итоги. После второго соревновательного дня в медальном зачете II Европейских игр тройка лидеров выглядит следующим образом. На первом месте с 18 медалями россияне. 14 наград (это второе место медального зачета) у хозяев, белорусов. Напомним, сегодня наши спортсмены взяли 4 золота, 2 серебра и 8 бронзовых медалей. Третьи с 9 наградами - сборная Грузии.