Беларусь - Сан-Марино. Сегодня наша сборная будет бороться за первое место в группе Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу сегодня может юридически оформить выход в третий дивизион Лиги наций, а заодно приблизить себя к первому в истории страны топ-турниру. В Сан-Марино нашей команде для первого места в группе достаточно сыграть вничью, но можно сделать это красиво - победить и стать единственной командой в Европе, которая не пропустила ни одного гола в Лиге наций. С подробностями с места событий Николай Стуло.

Санмаринцы гордо называют свое государство самым древним в Европе, притом что состоят в таможенном союзе с Италией, что в определенной степени ограничивает их в принятии решений. Например, таможенные сборы здесь собирать нельзя, за это итальянцы платят соседям компенсацию. Население Сан-Марино приближается к 33 тысячам, здесь целых 9 населенных пунктов. В самом большом из них - в Серравале - белорусские футболисты сегодня завершат групповой турнир Лиги наций.



В домашнем матче наши разгромили оппонентов, 5:0. Накануне же под руководством Игоря Криушенко команда провела тренировку, чтобы привыкнуть к полю.



Арена в Сан-Марино выглядит презентабельнее, нежели в Люксембурге. За левыми воротами нет трибун, зато начинается лес. И если удар будет сильным и неточным, мяч вполне можно и не найти. А вообще с победами здесь совсем туго. Крошечная страна просто не может себе позволить развивать профессиональный футбол. Поэтому против белорусов выйдут исключительно любители. Конечно, удачное расположение у моря внутри Италии могло бы привлечь в местную команду сильных футболистов - легионеров, но такая сборная Сан-Марино не нужно. Дело принципа.



Белорусы в групповом турнире голов еще не пропускали, а санмаринцы еще не забивали. Кажется на первый взгляд, что в этой паре все предрешено. Тем не менее наша команда обещает не терять концентрацию, ведь белорусский футбол не избалован успехами в последнее время, а Лига наций открывает отличные перспективы.



