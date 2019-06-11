Беларусь - Северная Ирландия в 21:45 на "Беларусь 5"

Активно готовясь к Европейским играм, страна продолжает жить насыщенной спортивной жизнью. Сегодня внимание футбольных болельщиков вновь приковано к "Борисов-Арене". Сборная Беларуси проводит отборочный поединок чемпионата Европы. На этот раз в соперниках Северная Ирландия. Начало в 21:45. Прямую трансляцию матча будет вести телеканал "Беларусь 5".



В ожидании поединка и наша съемочная группа.



Павел Капуцкий уже на "Борисов-Арене" (видео).



