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Беларусь - Северная Ирландия в 21:45 на "Беларусь 5"

Активно готовясь к Европейским играм, страна продолжает жить насыщенной спортивной жизнью. Сегодня внимание футбольных болельщиков вновь приковано к "Борисов-Арене". Сборная Беларуси проводит отборочный поединок чемпионата Европы. На этот раз в соперниках Северная Ирландия. Начало в 21:45. Прямую трансляцию матча будет вести телеканал "Беларусь 5".

В ожидании поединка и наша съемочная группа.

Павел Капуцкий уже на "Борисов-Арене" (видео).

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