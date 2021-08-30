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Беларусь сыграет против России за выход в четвертьфинал волейбольного евро - 2021 - прямая трансляция на "Беларусь 5"
В 21:00 женская сборная Беларуси по волейболу на чемпионате Европы начнет поединок за выход в четвертьфинал. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Напомним, из группы наши девушки вышли с третьего места, имея в активе три победы.
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