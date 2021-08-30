ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Беларусь сыграет против России за выход в четвертьфинал волейбольного евро - 2021 - прямая трансляция на "Беларусь 5"

В 21:00 женская сборная Беларуси по волейболу на чемпионате Европы начнет поединок за выход в четвертьфинал. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Напомним, из группы наши девушки вышли с третьего места, имея в активе три победы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все