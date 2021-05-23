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Беларусь сыграет со Швецией на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной Беларуси сегодня проведут второй поединок в рамках группового этапа чемпионата мира. Турнир принимает Рига. После поражения от Словакии 2:5, белорусов проэкзаменуют шведы. Отметим, накануне сборная "Тре Крунур" сенсационно уступила Дании, поэтому сегодня наши оппоненты будут сверхмотивированы. Получится ли нам обыграть грозных соперников, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало игры в 16:05.
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