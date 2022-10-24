Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения Совета Европы по спорту

Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией Комитета министров Совета Европы в 2007 году. Это предусмотрено указом №377, который подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе Президента.

Решение о выходе из РЧСС обусловлено тем, что с 17 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ. Кроме того, для белорусской стороны на протяжении последних лет отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.

Расширенное частичное соглашение по спорту предусматривает координацию усилий государств, чтобы способствовать "развитию спорта для всех". Участниками этих договоренностей является большинство из стран - членов Совета Европы, а также государства, не входящие в эту европейскую структуру.

В июле этого года Россия приняла решение о выходе из ряда расширенных частичных и частичных соглашений Совета Европы, в числе которых было также РЧСС.



