Беларусь - Южная Корея, 1:4

Забросили первыми, но все же уступили. Сборная Беларуси по хоккею завершает выступление на чемпионате мира в первом дивизионе поражением от Южной Кореи, 1:4. Единственную шайбу за нашу команду провел Артем Демков. Отметим, что с главной задачей на планетарный форум - выходом в элиту мирового хоккея - белорусы справились еще вчера, гарантировав себе второе место в турнирной таблице. В числе лучших сборных мира в следующем году также выступят казахи. Завершится же чемпионат мира в Нур-Султане противостоянием Казахстан - Венгрия. Прямая трансляция начнется в 16:20 на "Беларусь 5".