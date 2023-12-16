Беларусь или Россия. Кому достанется Кубок Первого канала по хоккею в 2023 году?

Кто заберет Кубок Первого канала в этом году? Беларусь или Россия?

На LVI Международном декабрьском турнире в Питере предстоит, пожалуй, главная битва. Ранее и наша дружина, и "красная машина" по очереди достигли первых побед. Белорусы были сильнее сборной Казахстана - 6:2. А коллектив Романа Роттенберга справился с командой "Звезды и ВХЛ" - 5:2.

Составы у соперников близки к оптимальным. В расположении все доступные хоккеисты, а это представители клубов КХЛ. Поэтому прогнозируется мощное противостояние. Белорусские хоккеисты собираются навязать достойную борьбу.



Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 15:30.