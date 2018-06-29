ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Бельгия с первого места выходит в плей-офф чемпионата мира по футболу от группы G

В самом интригующем противостоянии квартета англичане и бельгийцы сыграли далеко не оптимальными составами, за что получили изрядную долю критики. Дело в том, что команда, занимавшая вторую строку, получала в плей-офф более простую сетку. Туда после точного удара Янузая попала Англия. Во второй игре квартета Тунис обыграл Панаму 2:1 и стал третьим.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все