Белорус Кирилл Маскевич стал чемпионом мира по борьбе

Состоялся триумф белорусской школы борьбы в Астане. Кирилл Маскевич стал чемпионом мира.

В весовой категории до 97 кг представитель греко-римского стиля на пути к финалу одолел спортсменов из Австрии, Азербайджана и Болгарии. В решающем поединке белорусу противостоял принципиальный соперник из России - Артур Саргсян. Золотая схватка выдалась "сверхвалидольной", но итоговая победа Кирилла - 7:1.

Пояс чемпиона спортсмену вручил председатель Белорусской федерации борьбы - Алим Селимов.

Награду с бронзовым отливом принес Шуай Мамедов.

Уже 27 октября борьбу за пьедестал почета начнут белорусские девушки. 29 октября в схватки вступят вольники.