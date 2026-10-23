Белорус Ливанцов выиграл золото Гран-при по пулевой стрельбе на 10 м

Белорус Арсений Ливанцов завоевал золото на международном турнире серии Гран-при ISSF по пулевой стрельбе в казахстанском Шымкенте, сообщает БЕЛТА.

Наш спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.

Ливанцов показал лучший результат в квалификации и подтвердил высокий уровень в финале. В борьбе за золото белорус набрал на 0,8 очка больше казахстанца Ислама Сатпаева. Также участие в финале приняли представители Израиля, Сингапура, Катара и Кувейта. Эта медаль стала для Арсения второй на турнире после бронзы в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м.

После четырех дней соревнований в активе нашей команды 5 медалей (2-1-2). 24 октября медали в стрельбе из пневматической винтовки разыграют женщины, также состоится мужской финал в скоростной стрельбе из пистолета. Турнир с участием более 200 спортсменов из 14 стран продлится по 27 октября. Данный старт является последним перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в Катаре с 1 по 14 ноября.