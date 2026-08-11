Белорус Максим Шкредов усилил волейбольный клуб "Париж"

Волейбольный клуб "Париж" усилил белорусский игрок Максим Шкредов. Об этом сообщается в соцсетях французской команды.

Диагональный сборной Беларуси в минувшем сезоне стал лучшим игроком московского МГТУ, и столь яркая игра привлекла внимание французов. "Париж" в минувшем сезоне завоевал Кубок Франции, как следствие жлобинчанин выступит в Еврокубке.

Максим Шкредов уже является многократным чемпионом Беларуси, выигрывал чемпионат Китая, выступал в Нидерландах, Греции, России, а сейчас школу белорусского волейбола будет прославлять во Франции.