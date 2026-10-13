Белорус Сергей Гончаров избран в Совет IIHF - что это даст национальному хоккею

Хоккейные федерации некоторых стран удивились, когда представитель Беларуси Сергей Гончаров на полугодовом конгрессе IIHF в начале октября в Испании вошел в новый Совет структуры. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал генеральный секретарь профильного ведомства Андрей Башко.

Выборы земляка дают Синеокой место в руководящем органе, который принимает ключевые решения по развитию вида спорта.

Дополним, для функционера это уже не первый опыт работы в IIHF. С 2008 по 2021 годы он был в Комитете федерации по проведению соревнований, а также входил в Совет организации и возглавлял судейский департамент.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

"Это позволит более настойчиво продвигать нашу точку зрения, потому что мы знаем, что Сергей честный, открытый, доброжелательный человек, который горячо отстаивает интересы спорта в большей степени, нежели какие-то подковерные игры. Огромное количество белорусских хоккеистов не получает возможности сыграть за свою страну на международной арене. Надеюсь, новый созыв Совета это примет во внимание и ситуация разрешится в пользу спорта".

Федерация хоккея страны делает все возможное и невозможное, чтобы планетарный форум в мае 2027-го для сборной Беларуси состоялся. Пока IIHF вернула на старты под своей эгидой исключительно юношескую дружину, а также две девичьи команды (национальную и U-18).