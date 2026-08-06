83-летний пенсионер из Беларуси проплыл пролив Босфор

Профессиональный спорт традиционно принадлежит молодым. Но герой нашего сюжета доказывает, что возраст - не помеха, если есть желание. В свои 83 года он успел покорить Босфор и переплыть 4 раза Минское море.

Пролив Босфор - что о нем известно? На нем располагается главная турецкая жемчужина - город Стамбул. Этот морской канал разделяет мегаполис на две части. Это место считается южной границей между Азией и Европой. Также здесь ежедневно проходит большое количество международных судов, а еще раз в год здесь проводят межконтинентальный заплыв.

Виктор Нефедов на заслуженном отдыхе начал больше заботиться о здоровье

В прошлом году соревнование объединило 2800 пловцов из более 80 стран мира. Среди спортсменов были и белорусы. Особенно выделился Виктор Нефедов. Он стал одним из самых возрастных участников заплыва. В 82 года он сумел переплыть Босфор за 1 час 59 минут и 33 секунды.

Виктор Нефедов о формуле вечной молодости

И это достижение достигнуто благодаря тщательной подготовке. Тренировки 4 раза в неделю плюс крепкий характер спортсмена - такова формула победы у Виктора. По образованию - радиоинженер. Практически всю жизнь посвятил профессии - до пенсии работал конструктором электронных вычислительных машин. Уже на заслуженном отдыхе начал больше заботится о здоровье. Первый большой шаг в спорте сделал, когда ему исполнилось 79 лет.

Отсюда и началась точка старта в большой спорт. В свои 83 года он успел принять участие в четырех заплывах на Минском море. После главная цель была - покорить вершину. Так он трижды принимал участие в забеге по лестницам Национальной библиотеки Беларуси.

Главный рецепт долголетия от белорусского суперпенсионера

В июле текущего года копилка наград мужчины пополнилась еще одной медалью - за успешное прохождение Минского международного триатлона. В эстафете вместе с ним выступили еще двое могилевчан, и эта уникальная команда навсегда вошла в историю соревнований.

Каждому из участников исполнилось более 80 лет! Подобного на минском турнире никогда еще не было. Виктор - яркий пример человека, для которого возраст является лишь цифрой в паспорте.