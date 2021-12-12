Белорус Алексей Протас в лучшей хоккейной лиге мира помог "Кэпиталс" победить "Баффало"

Еще у одного белоруса - Алексея Протаса - минувший матч в лучшей хоккейной лиге мира выдался более удачным. "Кэпиталс", чьи цвета он защищает, на выезде победил "Баффало" по буллитам, 3:2. Протас провел на площадке 18 минут 31 секунду, применил один силовой прием и заблокировал один бросок.