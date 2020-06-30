Белорус Амин Кургхели обслужит финальный матч Кубка Молдовы

В титульном поединке сыграют "Петрокуб" и "Сфынтул Георге". Помогать арбитру будут Юрий Хомченко и Сергей Косовец. Матч пройдет 30 июня на главной арене спорткомплекса "Зимбру". Стартовый свисток - в 21:00 по минскому времени.