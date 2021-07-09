Белорус Дмитрий Карпук завоевал золото в толкании ядра на молодежном чемпионате Европы

Золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике завоевал белорус Дмитрий Карпук в соревнованиях в толкании ядра. Континентальный форум для атлетов до 23 лет проходит в эти дни в Эстонии. В лучшей попытке Дмитрий отправил снаряд к отметке 20,33 и стал единственным, кому в этот день покорилась 20-метровая отметка. Серебро завоевал представитель Турции Алперен Карахан, показавший в лучшей из попыток результат 19,75. Бронзовым призером стал греческий спортсмен Одисеас Музенидис, который в заключительном выходе в сектор показал 19,41 и отодвинул на четвертую позицию еще одного белорусского толкателя Олега Томашевича.