Белорус Егор Герасимов проиграл на старте квалификации теннисного турнира в Дубае

Егор Герасимов проиграл на старте квалификации турнира в Дубае - призовой фонд соревнований почти 2 миллиона 800 тысяч долларов. Белорус, занимающий 124-ю строчку мирового рейтинга, уступил россиянину Павлу Котову - 181 ракетке мира в двух сетах 4:6, 5:7. Отметим, в Дубае в основной сетке заявлен еще один наш теннисист Илья Ивашко, который в первом круге сыграет против корейца Сун Ву Квона.