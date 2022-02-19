3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорус Егор Герасимов проиграл на старте квалификации теннисного турнира в Дубае
Егор Герасимов проиграл на старте квалификации турнира в Дубае - призовой фонд соревнований почти 2 миллиона 800 тысяч долларов. Белорус, занимающий 124-ю строчку мирового рейтинга, уступил россиянину Павлу Котову - 181 ракетке мира в двух сетах 4:6, 5:7. Отметим, в Дубае в основной сетке заявлен еще один наш теннисист Илья Ивашко, который в первом круге сыграет против корейца Сун Ву Квона.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все