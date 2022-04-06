Белорус Егор Шарангович отличился в матче "Нью-Джерси" с "Рейнджерс"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" с Егором Шаранговичем уступили дома "Рейнджерс", 1:3. В составе хозяев единственной шайбой отличился белорус. Егор, отметим, провел на площадке 2 минуты и 6 секунд.



В середине первого периода Шарангович инициировал драку с Брейденом Шнайдером, который применил жесткий силовой прием против Йеспера Боквиста. За это минчанин получил 17 минут штрафа. Как сообщает главный тренер "Нью-Джерси" Линди Рафф, на лед белорус не вернулся из-за травмы. В ближайшее время будет проведено медицинское обследование.

