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Белорус Егор Шарангович подписал новый пятилетний контракт с "Калгари"

Егор Шарангович остается в "Калгари". Нападающий сборной Беларуси по хоккею подписал с "флеймз" новый долгосрочный контракт. Соглашение рассчитано на пять лет на сумму почти в 29 млн долларов.

Новое соглашение активируется с сезона 2025/2026. Действующий же контракт белоруса рассчитан еще на сезон. В НХЛ Шарангович провел 287 матчей, набрал 165 очков - 84 шайбы и 81 передача.

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