Белорус Егор Шрамков выиграл две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Мерсине. Белорусский атлет был заявлен в опорном прыжке и вольных упражнениях и оба раза попал на пьедестал. В прыжке у могилевчанина серебро. В вольных упражнениях бронза, хотя в квалификации он стал лучшим. Заметим, после успешного для Александра Царевича континентального форума в 2013 году, белорусские гимнасты медалей на европейских чемпионатах не выигрывали. Получается, ожидание длилось семь лет.