Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми

Новые рекорды Европы и титул лучшего тяжелоатлета континента! Гомельчанин Евгений Тихонцов в весовой категории до 96 килограммов на чемпионате Европы в грузинском Батуми не оставил шансов своим оппонентам, установив рекорды Старого света в толчке и по сумме двоеборья. С победой Евгения поздравил Александр Лукашенко. Общий результат белоруса - 400 килограммов. Таким образом, Евгений оставил позади себя серебряного призера россиянина Егора Климонова на 22 килограмма. Результат Тихонцова стал серьезной заявкой на успешное выступление на Олимпиаде в Токио летом 2020-го года. Белорусы вышли на первое общекомандное место.