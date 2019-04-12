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Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми
Новые рекорды Европы и титул лучшего тяжелоатлета континента! Гомельчанин Евгений Тихонцов в весовой категории до 96 килограммов на чемпионате Европы в грузинском Батуми не оставил шансов своим оппонентам, установив рекорды Старого света в толчке и по сумме двоеборья. С победой Евгения поздравил Александр Лукашенко. Общий результат белоруса - 400 килограммов. Таким образом, Евгений оставил позади себя серебряного призера россиянина Егора Климонова на 22 килограмма. Результат Тихонцова стал серьезной заявкой на успешное выступление на Олимпиаде в Токио летом 2020-го года. Белорусы вышли на первое общекомандное место.
Это уже 6-я медаль на данном Чемпионате Европы. Ранее золотую награду завоевали Дарья Наумова, Геннадий Лаптев. Серебро у Петра Асаенка. Бронза в активе Юлии Асаенок и Вадима Лихорада. Отметим, что турнир лицензионный перед Олимпийскими играми в Токио 2020. Завтра в Батуми - заключительный день соревнований.
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