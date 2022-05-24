Белорус Илья Ивашко продолжает бороться за выход во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Илья Ивашко продолжает бороться за выход во второй круг "Ролан Гаррос". Поединок против Бенуа Пэра начался еще накануне поздно вечером. В первом сете белорус праздновал победу - 6:3. Теннисисты начали вторую партию, но вскоре матч был остановлен из-за сильного ливня. Матч возобновился менее получаса назад.