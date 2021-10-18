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Белорус Илья Ивашко в дуэте с испанцем Педро Мартинесом вышел в 1/4 финала Кубка Кремля

Белорусско-испанский дуэт переиграл дуэт из Сербии и Аргентины: Ласло Дьере/Гидо Пелья, 7:5, 6:7, 10:6.

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