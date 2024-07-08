Белорус Иван Литвинович завоевал золото Кубка мира по прыжкам на батуте

Красивая победа белорусского спорта. Олимпийский чемпион Иван Литвинович стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии. Литвинович опередил серебряного призера Вейдзяна Фу из Китая почти на два с половиной очка. Таким образом, в прошедшем сезоне Кубка мира наш спортсмен завоевал три медали, ранее олимпийский чемпион Токио становился бронзовым призером этапов в Азербайджане и Германии.