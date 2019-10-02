Белорус Виктор Гончаренко стал лучшим тренером в чемпионате России

Главный наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко номер один по итогам сентября в Российской премьер-лиге. Об этом пишет официальный микроблог лиги в Twitter. Футболисты ЦСКА под руководством Гончаренко в прошлом месяце не проиграли ни одного матча. За белорусского специалиста единогласно проголосовали болельщики и эксперты.