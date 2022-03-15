Белорус Виталий Лисакович продолжает оставаться самой медийной фигурой казанского "Рубина"

В новом клубе он поражал всех своей результативностью, накануне голов не забил, но тем не менее стал самой заметной фигурой матча против "Ростова". Начало поединка было задержано из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович - взял грызуна в руки и отнес за пределы поля. А на 19-й минуте матча белорусский нападающий получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область ахилла Хорена Байрамяна. Счет в игре 1:0 в пользу "Ростова".

