Конькобежец Виталий Михайлов выиграл серебро масс-старта на этапе Кубка мира в США

Белорус Виталий Михайлов выиграл серебро масс-старта на заключительном в сезоне этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходили в американском Солт-Лейк-Сити. Победителю японцу Рюсукэ Цутия Виталий уступил менее трех секунд. В общем зачете Кубка мира в этой дисциплине Михайлов вошел в первую десятку, занял итоговое восьмое место. На трех тысячах метров Марина Зуева финишировала пятой, а в общем зачете Кубка заняла шестое место.



Радостные новости пришли из Сербии с молодежного чемпионата Европы по борьбе. Золото в весовой категории 125 килограммов завоевал наш Виталий Песняк. Он одолел спортсменов из Польши, Грузии, Молдовы, а в финале был сильнее украинца Юрия Идзинского. Также в активе наших борцов вольного и греко-римского стилей - три бронзовые награды. У женщин золото взяла Анастасия Зименкова, Ксения Станкевич завоевала бронзу.