Белорус выиграл малую бронзу в рывке на ЧЕ по тяжелой атлетике

Первая награда для нашей страны на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Геннадий Лаптев в категории 61 кг выиграл малую бронзу в рывке, белорус взял 132 кг. В толчке же ему удалось поднять 154 кг. Суммарно - 286 кг и 4-е место двоеборья. Сегодня в борьбу за награды вступит белорус Дмитрий Иванов категория - 67 кг. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".



