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Белорус вышел в полуфинал чемпионата мира по современному пятиборью в Китае
В китайском Чжэнчжоу продолжается чемпионат мира по современному пятиборью 2024 года, где участвуют белорусские спортсмены, сообщает БЕЛТА.
В среду за попадание в полуфиналы индивидуальных соревнований боролись мужчины, на старт отборочных турниров вышли 79 спортсменов, в том числе четверо представителей Беларуси. С задачей по проходу в следующий круг уверенно справился лидер национальной команды Максим Марук, выступавший в квалификации "С". После фехтования и плавания белорус возглавлял протокол, а дистанцию лазер-рана закончил на четвертом месте.
В этой же подгруппе участвовал и Владислав Нестеров. На старт заключительного вида наш спортсмен выходил только 21-м, но по итогам бега со стрельбой едва не вытащил себя на нужную позицию - белорус финишировал 13-м лишь в одной секунде позади поляка Камиля Касперчака, закрывшего собой прошедшую в полуфинал дюжину.
Также всего одного места для преодоления отбора не хватило Илье Полозкову. Определенный в квалификацию "А" белорус после двух видов программы располагался седьмым среди 27 человек, но в лазер-ране Илья выступил скромно и опустился на 13-ю строчку, уступив шесть секунд шагнувшему дальше украинцу Александру Товкаю. Еще один наш атлет Максим Федотко в квалификации "В" показал 20-й результат.
Полуфиналы у мужчин состоятся 14 июня, а завтра на этой же стадии выступят женщины. За путевки в финал поспорят и три белоруски - Анастасия Прокопенко, Виолетта Гуреева и Ирина Просенцова. Обладатели наград чемпионата мира по современному пятиборью определятся в субботу, все медалисты в личном зачете получат лицензии на грядущие Олимпийские игры.
Фото: БЕЛТА
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