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Белорус Юрий Голуб завоевал второе золото паралимпийского ЧМ по лыжным видам спорта

Белорус Юрий Голуб завоевал второе золото паралимпийского ЧМ по лыжным видам спорта

Белорус Юрий Голуб завоевал свое второе золото паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Лиллехаммере, сообщает БелТА.

Сегодня вместе с лидером Владимиром Чепелиным Юрий Голуб выиграл гонку биатлонистов на 10 км для спортсменов с нарушением зрения. Вчера их тандем был лучшим на спринтерской дистанции протяженностью 6 км. Кроме того, Юрий Голуб с лидером Никитой Масловским завоевал бронзовую медаль лыжной гонки на 12,5 км классическим ходом.

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