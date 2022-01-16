Белорус Юрий Голуб завоевал второе золото паралимпийского ЧМ по лыжным видам спорта

Белорус Юрий Голуб завоевал свое второе золото паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Лиллехаммере, сообщает БелТА.

Сегодня вместе с лидером Владимиром Чепелиным Юрий Голуб выиграл гонку биатлонистов на 10 км для спортсменов с нарушением зрения. Вчера их тандем был лучшим на спринтерской дистанции протяженностью 6 км. Кроме того, Юрий Голуб с лидером Никитой Масловским завоевал бронзовую медаль лыжной гонки на 12,5 км классическим ходом.