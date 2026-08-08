Белоруска Анастасия Орел завоевала серебро ЧЕ по современному пятиборью
Белоруска Анастасия Орел завоевала серебро чемпионата Европы по современному пятиборью.
Данный континентальный форум стал первым за 5 лет, где белорусы выступили под государственной символикой.
Всего в Турции в финале боролись 18 спортсменок. После трех видов программы Орел имела лучшую сумму баллов, на два очка опережая хозяйку старта. В лазер-ране на заключительный пятый огневой рубеж девушки подошли вместе. Турчанка справилась со стрельбой быстрее и на заключительный круг отправилась в лидерах. Настя финишировала второй с отставанием всего в 5 сек., завоевав серебряную награду.
Также белорусские спортсменки стали обладательницами бронзовых медалей в командном первенстве. Призерами чемпионата Европы стали наши Анастасия Орел, Мария Гнедчик и Виолетта Гуреева.
Фото НОК