Белоруска Арина Соболенко за 55 минут вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Цинциннати с призовым фондом почти 7,5 млн долларов. В соперницах у белоруски была 36-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй. Итоговый счет - 6:1, 6:3.

Арина Соболенко, 1-я ракетка мира:

"Ван очень непростая соперница, поэтому победить ее в двух сетах меньше чем за час - невероятный результат. Я очень рада, что прошла дальше. Думаю, я действительно доверяла себе и шла на удары, не переосмысливая каждый момент. Считаю, именно это стало моим главным оружием в поединке. Довольна, что смогла сохранять концентрацию и быть включенной в каждый розыгрыш".

Так Арина в 45-й раз в карьере пробилась в 1/8 финала соревнований и стала единоличной рекордсменкой среди действующих теннисисток. Теперь белоруске предстоит встреча с Сарой Бейлек из Чехии.