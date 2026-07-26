Белоруска Борисевич завоевала серебро молодежного ЧМ по академической гребле в немецком Дуйсбурге

Белоруска Мария Борисевич стала призером чемпионата мира по академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет в немецком Дуйсбурге

Наша спортсменка поднялась на пьедестал по итогам соревнований в одиночках легкого веса. Предварительную стадию 23 июля Борисевич прошла с пятым результатом, а в воскресном финале заняла второе место, преодолев 2 км за 7 мин. 46,38 сек. Компанию Марии на подиуме составили представительницы Германии (золото) и Перу (бронза).

В этой же дисциплине у парней наш призер чемпионата Европы-2025 Никита Корнеев финишировал шестым. Днем ранее белорусский экипаж остановился в шаге от наград планетарного форума-U23 в четверке парной. Всего нашу команду на соревнованиях в Дуйсбурге представили 15 гребцов в восьми видах программы.

Фото: magnific.com