Белоруска Демченко завоевала золото молодежного ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

Белорусская спортсменка Арина Демченко завоевала титул чемпионки на молодежном первенстве планеты по борьбе (U23) в Лас-Вегас.

В поединке за золото в категории до 57 кг наша спортсменка со счетом 6:0 победила Тиндру Дальмир из Швеции. За весь турнир Демченко не отдала соперницам ни одного очка. На старте соревнований белоруска прошла канадку Габриэлу Кросс (10:0), в четвертьфинале выбила норвежку Фелиситас Домаеву (10:0), а в полуфинале одолела японку Итику Араи (7:0).

Таким образом, Арина собрала полный комплект наград на молодежных планетарных форумах: в прошлом году белоруска завоевала серебро, а три года назад - бронзу. Кроме того, Арина является двукратной чемпионкой Европы среди молодежи (2025, 2026) и чемпионкой мира среди юниорок (2023).

На медаль турнира в США претендовала также Яна Третьяк (до 62 кг), но в схватке за третье место наша спортсменка уступила мексиканке Мелани Хименес. Ранее на мировом первенстве-U23 Абубакар Хаслаханов (до 97 кг) завоевал золото в греко-римской борьбе, а Ксения Тереня (до 68 кг) взяла серебро в женской.