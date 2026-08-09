Белоруска Ирина Курочкина одержала победу на международном турнире по борьбе в Китае

Золотой успех белорусской женской борьбы состоялся в китайском городе Сиань в рамках международного турнира. Призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина завоевала золотую медаль соревнований, которые белоруска провела очень уверенно, по ходу турнира дважды разгромив своих соперниц со счетом 10:0.



Финальная победа над представительницей Китая утвердили Курочкину в ранге победительницы, и в честь ее прозвучал белорусским гимн.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: "Когда играет гимн, у многих людей идут мурашки по коже, у меня в том числе. Это говорит о том, что в тебе заложен прочный фундамент патриотизма".

Вероника Иванова также продемонстрировала высокий уровень мастерства. Турнир в весовой категории до 62 кг прошел по круговой системе, и белоруска по его итогам также поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзу.

Представительницы Беларуси соревновались в олимпийских весовых категориях и принесли в копилку команды две награды.