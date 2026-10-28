Белоруска Ирина Курочкина завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Белоруска Ирина Курочкина стала призером проходящего в Астане чемпионата мира по борьбе 2026 года.

Выступления в весовой категории до 57 килограммов белорусская спортсменка начала с победы над Нехой Шармой из Индии, а в одной четвертой финала прошла турчанку Эльвиру Камалоглу. В полуфинале Ирина не справилась с китаянкой Хун Кэсинь, а в поединке за третье место со счетом 12:11 одолела Хулан Батхуяг из Монголии.

Курочкина поднялась на подиум планетарного форума в четвертый раз в карьере - ранее белоруска становилась бронзовым призером в 2017, 2019 и 2024 гг.



Также Ирина является серебряной медалисткой Олимпийских игр в Токио и трехкратной чемпионкой Европы