Белоруска Хондошко номинирована на звание "Спортсменка года" в синхронном плавании

Василина Хондошко номинирована Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) на звание "Спортсменка года" в синхронном плавании.

Спортсменка летом 2026 года на чемпионате Европы в Париже завоевала две награды. Золото в произвольной программе и серебро в техническом упражнении. К слову, золото форума стало первым в суверенной истории нашей страны.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" Василина подвела итоги своего года.

Василина Хондошко, многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию:

"Я поняла, что работать нужно еще лучше. Последние пару месяцев до чемпионата Европы были очень мощными и, самое главное, с осознанием того, что я делаю и для чего. Все окупилось. Чемпионат Европы был замечательным".

Проголосовать за белоруску можно в официальном аккаунте World Aquatics в Instagram. В комментариях к посту нужно просто оставить лайк за Василину Хондошко.

Уже началась подготовка к новому сезону. Главный старт 2027 года - это чемпионат планеты в Венгрии.

Фото НОК