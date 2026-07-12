Белоруска Полина Конрад взяла второе золото на чемпионате Европы-U23 по велоспорту на треке

Белоруска Полина Конрад стала двукратной победительницей чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи в немецком Коттбусе.

В субботу, 11 июля, представительницы молодежной категории (U23) определяли призеров в омниуме - дисциплине велоспорта, состоящей из четырех этапов. Конрад показала лучшие результаты в скрэтче и гонке с выбыванием, стала второй в гонке по очкам и была четвертой в темповой гонке. В общей сложности белоруска набрала 135 баллов и с отрывом первенствовала в итоговой таблице, опередив немку Мессане Бройтигам на 26 очков. Тройку дополнила датчанка Ида Фиалла (107).

Ранее Полина стала чемпионкой континента среди молодежи в гонке с выбыванием. Кроме того, женская четверка Беларуси в составе Конрад, Ксении Шинкоренко, Аделины Сакун и Алины Короткиной завоевала серебряные награды в командной гонке преследования.

Также в зачете-U23 наша Варвара Босякова заняла шестое место в кейрине (групповом спринте). Параллельно в Коттбусе проходит первенство Европы среди юниоров до 18 лет, на котором пятерку сильнейших в кейрине замкнула Ангелина Шестак. Накануне белоруска выиграла бронзу в спринте. Континентальный форум по велоспорту на треке завершится 12 июля.