Белоруска Василина Хондошко оценила свой спортивный год на 8 из 10

Восемь из десяти - такую оценку поставила самой себе прима отечественного синхронного плавания Василина Хондошко за 2026 год.

В этом виде спорта завершилась отпускная пора. Спортсменки вернулись в бассейн и уже начали подготовку к новому сезону.

Напомним, что девушка минувшим летом на чемпионате Европы в Париже завоевала две награды: была лучшей в произвольной программе и второй в техническом упражнении. Золото континентального форума стало первым в суверенной истории Беларуси. Еще на этапах Кубка мира минчанка забрала шесть медалей: золотую, четыре серебряные и бронзовую.

Василина Хондошко, многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию:

"Все-таки хочется верить в то, что еще все впереди, и мы только начинаем, поэтому пока поставим себе восьмерочку. Я бы сказала, что в соло мне хочется в следующем сезоне раскрыться на десятку, в дуэте пока разогнаться и "бомбить" в 2028 году Олимпийские игры".

Точное расписание этапов Кубка мира еще не опубликовано. Но главный старт 2027 года - чемпионат планеты в Венгрии. На нем будут разыграны первые лицензии на Летние Игры в Лос-Анджелесе.

Дополним, что соло не входит в олимпийскую программу. Поэтому Василина Хондошко планирует выступать в дуэте.