Белоруска Виолетта Гуреева - победительница Кубка сильнейших спортсменов по современному пятиборью

Кубок сильнейших спортсменов по современному пятиборью собрал в Минске лидеров национальных команд Беларуси, Казахстана, России и Турции.

Вот уже второй сезон кряду белоруска Виолетта Гуреева подтверждает титул лучшей спортсменки. Она стала победительницей Кубка сильнейших спортсменов - финала Кубка Павла Леднева по современному пятиборью.

На старт заключительной дисциплины - лазер-рана - Виолетта вышла первой с 5-секундным гандикапом и по ходу гонки смогла не просто сохранить этот отрыв, но и увеличить его.

Виолетта Гуреева, чемпионка Кубка сильнейших спортсменов по современному пятиборью: "Круто, что так все сложилось и так получилось. Чувствую усталость. Да, можно уже отдыхать. Выдохнуть, наконец, отправиться в отпуск и восстанавливаться".

Серебряную медаль завоевала также белоруска Мария Гнедчик. Примечательно, что по ходу комбайна спортсменка показала невероятную скорость и стрельбу. Уходя на старт девятой, Маша пересекла финишную черту второй.

Тройку призеров замкнула россиянка Алиса Мелихова.

Мария Гнедчик, серебряный призер Кубка сильнейших спортсменов по современному пятиборью: "Немного осадок остался, немного обидно. Не хватило совсем чуть-чуть, буквально считаные метры, секунды. Но я рада, что сегодня все получилось. Сегодня получилась неплохая гонка в комбайне. Получилось быстро пробежать. Я стала двукратной чемпионкой мира пусть не в личном зачете, но у меня есть две золотые медали чемпионата мира, бронзовая медаль чемпионата Европы. Я рада, под конец тяжелого сезона удалось как-то реализоваться".

12 сентября состоятся мужские финалы Кубка сильнейших спортсменов по современному пятиборью. В решающую стадию пробилось девять белорусов.