Белоруска А. Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике

Александра Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике! Победу белоруска одержала в метании копья с новым личным рекордом 59 метров и 14 сантиметров, обойдя ближайшую соперницу более чем на полтора метра. Отметим, что это третья награда белорусов на форуме - также золото взял Дмитрий Карпук в толкании ядра, а Евгений Богуцкий стал вторым в метании диска.