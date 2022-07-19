Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на теннисном турнире в Гамбурге

Александра Саснович с победы стратовала на турнире серии WTA в немецком Гамбурге. В первом раунде в соперницах у нее была местная тенниситка - Настасья-Мариана Шунк. Встреча продлилась час 15 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу белоруски. За выход в 1/4 финала Саснович будет спорить с сильнейшей из пары Александра Крунич - Сабина Лисицки.