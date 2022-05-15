Белоруска Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Страсбурге

Александр Саснович сумела пробиться в основную сетку турнира серии WTA во французском Страсбурге. Сегодня белоруска в решающем поединке квалификации обыграла в двух партиях представительницу Германии Лену Пападакис - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Накануне Саснович в первом квалификационном раунде также уверенно переиграла российскую теннисистку Владу Коваль 6:1, 6:3. Соревнования в Страсбурге завершатся 21 мая, призовой фонд - более 250 тысяч долларов.