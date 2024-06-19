Белоруска Алеся Гетманова стала чемпионкой Игр БРИКС в женской борьбе в весовой категории до 57 кг, сообщает БЕЛТА.



Все женские соревнования по борьбе на казанском форуме проводились в формате кругового турнира, в категорию до 57 кг заявились пятеро спортсменок. Накануне Алеся Гетманова победила Нилуфар Отемисову из Узбекистана (11:0), Марину Симонян из России (7:5) и Венруи Хай из Китая (10:0), а сегодня также досрочно разобралась с Таиной Рибейро из Бразилии и завоевала золото.



