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Белоруска Алеся Гетманова стала чемпионкой Игр БРИКС в женской борьбе в весовой категории до 57 кг

Белоруска Алеся Гетманова стала чемпионкой Игр БРИКС в женской борьбе в весовой категории до 57 кг

Белоруска Алеся Гетманова стала чемпионкой Игр БРИКС в женской борьбе в весовой категории до 57 кг, сообщаетБЕЛТА.

Все женские соревнования по борьбе на казанском форуме проводились в формате кругового турнира, в категорию до 57 кг заявились пятеро спортсменок. Накануне Алеся Гетманова победила Нилуфар Отемисову из Узбекистана (11:0), Марину Симонян из России (7:5) и Венруи Хай из Китая (10:0), а сегодня также досрочно разобралась с Таиной Рибейро из Бразилии и завоевала золото.

Ранее в среду наша Ксения Станкевич стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг, а ее подруга по команде Арина Мартынова поднялась на вторую ступень пьедестала в весе до 55 кг.

Фото Минспорта

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