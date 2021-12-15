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Белоруска Анна Сола - спортсменка недели по версии Международного союза биатлонистов

Белорусская биатлонистка Анна Сола победила в номинации "Спортсменка недели", которую присуждает Международный союз биатлонистов. Она стала победительницей спринта в Хохфильцене, а также завоевала серебро в гонке преследования. Четвертый этап Кубка мира начнется уже завтра - его примет трасса французского Ле-Гран-Борнана.

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