Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Арина Соболенко поднялась на четвертое место в обновленном рейтинге WTA. Напомним, на прошлой неделе первая ракетка Беларуси добралась до 1/8 финала на турнире в американском Чарльстоне. Виктория Азаренко эти соревнования пропускала, она опустилась на 18-ю строчку, Александра Саснович сохранила 51 позицию. На вершине табеля по-прежнему Ига Швентек из Польши.