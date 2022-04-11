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Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Арина Соболенко поднялась на четвертое место в обновленном рейтинге WTA. Напомним, на прошлой неделе первая ракетка Беларуси добралась до 1/8 финала на турнире в американском Чарльстоне. Виктория Азаренко эти соревнования пропускала, она опустилась на 18-ю строчку, Александра Саснович сохранила 51 позицию. На вершине табеля по-прежнему Ига Швентек из Польши.

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