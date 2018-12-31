Белоруска Арина Соболенко проведет матч первого круга на турнире в китайском Шэньчжэне

Новый сезон в старом году. Белоруска Арина Соболенко первой из наших землячек начнет теннисный путь к желанной топ-десятке мирового рейтинга. Сегодня, в последний день 2018 года, 13-ая ракетка мира проведет матч первого круга на турнире в китайском Шэньчжэне. Соперница - немка Татьяна Мария. Итак, ориентировочное начало встречи в 12:00 по белорусскому времени. В прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5".