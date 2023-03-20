Белоруска Арина Соболенко уступила в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Едва ли не самый яркий матч сезона в WTA-туре сыграли белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан. Этой ночью девушки разыграли титул на кортах Индиан-Уэллса - турнира, который называют 5-м "Большим шлемом" сезона за высокий статус участников и призовой фонд. Имена финалисток, как и на афише январского AustralianOpen, в котором победила Соболенко. Однако накануне в напряженном поединке реванш взяла Рыбакина, 7:6, 6:4. Елена победила Арину впервые за 5 матчей.



